Concert Duo Claire Aberlenc Cahors vendredi 22 août 2025.
2025-08-22
Soirée concert au Oh My Beer
Dans le cadre de l’anniversaire du bar 6 ans! .
131 Rue Saint-Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08
English :
Concert evening at Oh My Beer
As part of the bar’s anniversary 6 years!
German :
Konzertabend im Oh My Beer
Im Rahmen der Geburtstagsfeier der Bar 6 Jahre!
Italiano :
Serata di concerti all’Oh My Beer
Nell’ambito dell’anniversario del bar 6 anni!
Espanol :
Noche de conciertos en Oh My Beer
Con motivo del aniversario del bar: ¡6 años!
