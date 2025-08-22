Concert Duo Claire Aberlenc Cahors

Concert Duo Claire Aberlenc Cahors vendredi 22 août 2025.

Concert Duo Claire Aberlenc

131 Rue Saint-Géry Cahors Lot

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Soirée concert au Oh My Beer

Dans le cadre de l’anniversaire du bar 6 ans!

131 Rue Saint-Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08

English :

Concert evening at Oh My Beer

As part of the bar’s anniversary 6 years!

German :

Konzertabend im Oh My Beer

Im Rahmen der Geburtstagsfeier der Bar 6 Jahre!

Italiano :

Serata di concerti all’Oh My Beer

Nell’ambito dell’anniversario del bar 6 anni!

Espanol :

Noche de conciertos en Oh My Beer

Con motivo del aniversario del bar: ¡6 años!

