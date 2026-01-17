[Concert] Duo cor et piano historiques Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe

[Concert] Duo cor et piano historiques

Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe, un concert exceptionnel est proposé à l’Auditorium du Conservatoire.

Le duo Mako et Nicolas invite le public à un voyage musical à travers l’histoire du cor, des débuts du romantisme jusqu’à l’aube du XXᵉ siècle. Ce programme original retrace l’évolution de l’instrument au fil du temps et des influences géographiques, offrant une expérience musicale à la fois pédagogique et sensible.

Chaque œuvre est interprétée sur l’instrument historique correspondant cor naturel, cor à piston français ou cor allemand. Ce choix met en lumière les différences de couleur, de timbre, de technique et de nuances, permettant d’apprécier toute la richesse expressive du cor à travers les époques.

Le programme est également ponctué de pièces pour piano de Louise Farrenc, compositrice aujourd’hui redécouverte, figure majeure du XIXᵉ siècle et première et seule femme professeure du Conservatoire de Paris à cette époque.

Un concert rare et passionnant, destiné aussi bien aux mélomanes qu’aux curieux désireux de découvrir les instruments historiques et leur répertoire.

ℹ️ Informations et billetterie

https://www.academie-bach.fr/ .

Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 82 70 72 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Concert] Duo cor et piano historiques

L’événement [Concert] Duo cor et piano historiques Dieppe a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie