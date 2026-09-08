CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas
vendredi 9 octobre 2026 · Cercle de travailleurs de BROCAS · Brocas
Informations pratiques
Brocas
CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES
Cercle de travailleurs de BROCAS 619, rue des forgerons Brocas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 08:30:00
fin : 2026-10-09 23:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Le vendredi 9 octobre 2026 à 20h30, le Cercle de BROCAS vous donne rendez-vous pour une soirée d’automne placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des saveurs de saison.
Au programme : BOURRET/CHÂTAIGNES et concert avec le DUO CORDES VOCALES.
Deux voix,une guitare et un répertoire généreux mêlant chansons françaises, pop, jazz, folk, bossa et rock.
Une soirée où l’on vient pour les châtaignes, le bourret, où l’on reste pour la belle musique et où l’on repart avec un large sourire.
Venez nombreux le vendredi 9 octobre à partir de 8h30 au cercle de BROCAS pourvoyeur de bonheur. .
Cercle de travailleurs de BROCAS 619, rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES
L’événement CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES Brocas a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Brocas (Landes)
- ESCARGOLADE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas 18 septembre 2026
- Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Musée des Forges de BROCAS Brocas 19 septembre 2026
- Concert LES DANDYS BONHEUR Cercle des Travailleurs Brocas 19 novembre 2026