CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Informations pratiques

Brocas

CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES

Cercle de travailleurs de BROCAS 619, rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 08:30:00

fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Le vendredi 9 octobre 2026 à 20h30, le Cercle de BROCAS vous donne rendez-vous pour une soirée d’automne placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des saveurs de saison.

Au programme : BOURRET/CHÂTAIGNES et concert avec le DUO CORDES VOCALES.

Deux voix,une guitare et un répertoire généreux mêlant chansons françaises, pop, jazz, folk, bossa et rock.

Une soirée où l’on vient pour les châtaignes, le bourret, où l’on reste pour la belle musique et où l’on repart avec un large sourire.

Venez nombreux le vendredi 9 octobre à partir de 8h30 au cercle de BROCAS pourvoyeur de bonheur. .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619, rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES

L’événement CONCERT DUO CORDES VOCALES+BOURRET CHATAIGNES Brocas a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande