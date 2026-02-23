Concert duo Coricanto chants traditionnels d’Amerique Latine et de l’Italie du Sud L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Concert duo Coricanto chants traditionnels d’Amerique Latine et de l’Italie du Sud

Vendredi 27 mars 2026 de 18h30 à 20h. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Soirée musicale chaleureuse et pleine d’émotions avec le duo CoriCanto.

Composé de Fabiola Calle Mata (voix, cuatro, maracas) et Donata Lelleri (voix, guitare, percussions), ce duo vous invite à un véritable voyage musical mêlant les traditions populaires d’Amérique latine et d’Italie du Sud.

Au fil des chants populaires du Mexique, de Cuba, du Pérou, du Venezuela, de Colombie, d’Argentine, du Nicaragua… et du Sud de l’Italie, Fabiola et Donata réinterprètent des airs traditionnels de l’amour, des travaux, de la joie, de la lutte tissant un carrefour de cultures, de voix et de rythmes.

Leur nouveau répertoire raconte la joie de vivre, la nostalgie de la terre natale, l’amour, la beauté de la nature, mais aussi l’histoire et la résistance des peuples de ces régions, pour une soirée riche en émotions et en rencontres musicales. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

A warm and emotional musical evening with the CoriCanto duo.

