CONCERT DUO DAURIA CARUSO Lunas dimanche 12 octobre 2025.
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Paysages sonores avec improvisation et intégration de themes, instruments inventés ou spéciaux. Salle des fêtes de Lunas à 18h .
route de bédarieux Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67
English :
Concert Duo D’AURIA CARUSO
Soundscapes with improvisation and integration of themes, invented or special instruments. Lunas village hall, 6pm
German :
Konzert Duo D’AURIA CARUSO
Klanglandschaften mit Improvisation und Integration von Themes, erfundenen oder speziellen Instrumenten. Festsaal von Lunas um 18 Uhr
Italiano :
Concerto del Duo D’AURIA CARUSO
Paesaggi sonori con improvvisazione e integrazione di temi, strumenti inventati o speciali. Sala del villaggio di Lunas alle 18.00
Espanol :
Concierto del Dúo D’AURIA CARUSO
Paisajes sonoros con improvisación e integración de temas, instrumentos inventados o especiales. Sala del pueblo de Lunas a las 18h
