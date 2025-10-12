CONCERT DUO DAURIA CARUSO Lunas

CONCERT DUO DAURIA CARUSO Lunas dimanche 12 octobre 2025.

route de bédarieux Lunas Hérault

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Paysages sonores avec improvisation et intégration de themes, instruments inventés ou spéciaux. Salle des fêtes de Lunas à 18h

Paysages sonores avec improvisation et intégration de themes, instruments inventés ou spéciaux. Salle des fêtes de Lunas à 18h .

route de bédarieux Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67

English :

Concert Duo D’AURIA CARUSO

Soundscapes with improvisation and integration of themes, invented or special instruments. Lunas village hall, 6pm

German :

Konzert Duo D’AURIA CARUSO

Klanglandschaften mit Improvisation und Integration von Themes, erfundenen oder speziellen Instrumenten. Festsaal von Lunas um 18 Uhr

Italiano :

Concerto del Duo D’AURIA CARUSO

Paesaggi sonori con improvvisazione e integrazione di temi, strumenti inventati o speciali. Sala del villaggio di Lunas alle 18.00

Espanol :

Concierto del Dúo D’AURIA CARUSO

Paisajes sonoros con improvisación e integración de temas, instrumentos inventados o especiales. Sala del pueblo de Lunas a las 18h

