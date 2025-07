Concert duo des Canuts Église Notre Dame Cholet

Concert duo des Canuts Église Notre Dame Cholet mercredi 6 août 2025.

Concert duo des Canuts

Église Notre Dame Parvis Jean-Paul II Cholet Maine-et-Loire

2025-08-06 20:30:00

2025-08-06 21:30:00

2025-08-06

Faire sonner un violon et une flûte ensemble pendant un récital d’une heure ? Quelle idée ! C’est pourtant le pari audacieux — et brillamment relevé — du Duo des Canuts. Né en 2024 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, ce duo atypique est avant tout le fruit d’une amitié solide et d’une passion commune pour la recherche musicale, le répertoire rare et le goût du défi. Face à un répertoire original relativement restreint, Marine (Flute) et Nathalie (violon) rivalisent de créativité : elles dénichent des œuvres oubliées, réarrangent avec finesse des pièces écrites pour d’autres formations, et tissent des programmes singuliers, du baroque italien au XXIe siècle. Le tout porté par un engagement sans faille à repousser les limites expressives de leurs instruments. Le Duo des Canuts, c’est une énergie communicative, une joie de jouer palpable et un émerveillement partagé, aussi bien avec les passionnés de musique qu’avec les curieux de tous âges. .

Église Notre Dame Parvis Jean-Paul II Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 02 46 61 duodescanuts@gmail.com

