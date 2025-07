Concert Duo des Canuts Saint-Jean-et-Saint-Paul

Concert Duo des Canuts Saint-Jean-et-Saint-Paul mercredi 30 juillet 2025.

Concert Duo des Canuts

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Avec Marine Guedon, flûte traversière, et Nathalie Costecalde, violon et alto.

Ces deux musiciennes de talent, issues du prestigieux Conservatoire National Supérieur de Lyon, proposent un regard nouveau sur des œuvres atypiques et peu connues, ainsi que sur des arrangements de pièces célèbres, des 18 et 19èmes siècles. Au programme, des pièces pour violon seul, pour flûte seule et pour duos flûte et violon. Bach, Saint-Saëns, Dvorak, Campagnoli, etc.

A 20h30, en l’église .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

English :

With Marine Guedon, flute, and Nathalie Costecalde, violin and viola.

German :

Mit Marine Guedon, Querflöte, und Nathalie Costecalde, Violine und Viola.

Italiano :

Con Marine Guedon, flauto, e Nathalie Costecalde, violino e viola.

Espanol :

Con Marine Guedon, flauta, y Nathalie Costecalde, violín y viola.

L’événement Concert Duo des Canuts Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2025-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)