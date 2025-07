Concert DUO des CANUTS Sévérac d’Aveyron

Concert DUO des CANUTS Sévérac d’Aveyron jeudi 24 juillet 2025.

Concert DUO des CANUTS

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Jeudi 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Le DUO des CANUTS vous convie à leur concert dans l’Église de Saint-Chély

Rendez-vous le jeudi 24 juillet, 20h30, à l’Église de Saint-Chély.

Au programme Vivaldi, Saint-Saëns ou Albéniz le tout interprété par Marine Guédon ( flûte traversière ) et Nathalie Costecalde ( violon et alto ).

Avec le soutien de l’association les compagnons de Saint-Chély .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 10 94 05 00

English :

The DUO des CANUTS invites you to their concert in the Church of Saint-Chély

German :

Das DUO des CANUTS lädt Sie zu seinem Konzert in der Kirche von Saint-Chély ein

Italiano :

Il DUO des CANUTS vi invita al suo concerto nella chiesa di Saint-Chély

Espanol :

El DUO des CANUTS le invita a su concierto en la iglesia de Saint-Chély

