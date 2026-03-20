CONCERT DUO DJANKO

Prieuré de Saint Julien Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert du DUO DJANKO (Pierre Bernon d’Ambrosio Drum Blanchard, guitares).

Quand ces deux musiciens se rencontrent, la virtuosité classique et la liberté du jazz manouche s’entrelacent pour créer un duo d’une rare élégance, à la fois spectaculaire et profondément accessible.

À l’issue du concert un verre de l’amitié sera offert par un vigneron de notre région.

Grand parking sur place.

Le Prieuré de Saint‑Julien, inscrit aux Monuments Historiques, accueille une soirée Café Vigneron placée sous le signe de l’élégance musicale.

Le Duo Djanko, formé par Pierre Bernon d’Ambrosio et Drum Blanchard, propose une rencontre artistique singulière où la virtuosité de la guitare classique s’entrelace avec la liberté du jazz manouche. Leur jeu complice crée une musique à la fois spectaculaire, sensible et accessible, capable de toucher un large public.

Le cadre patrimonial du Prieuré offre une acoustique et une atmosphère uniques, renforçant l’intensité du concert. À l’issue de la représentation, un vigneron de la région invite les participants à partager un verre de l’amitié, moment convivial permettant d’échanger et de prolonger la soirée.

Un grand parking facilite l’accueil du public. Une participation est demandée, avec précisions fournies lors de l’inscription. Réservation obligatoire par mail. .

Prieuré de Saint Julien Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie jean-claude.branville@orange.fr

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English :

Jacques LESBURGUÈRES, flute

Shani MÉGRET, cello

Marie-Marguerite CANO, harp

Ravel, Glinka, Piazzolla, Morricone?

A 100% Occitan trio to delight ears and souls.

L’événement CONCERT DUO DJANKO Saint-Julien a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC