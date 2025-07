CONCERT DUO D’ORGANISTES Montréal

CONCERT DUO D'ORGANISTES Montréal dimanche 13 juillet 2025.

CONCERT DUO D’ORGANISTES

Place Saint-Vincent Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 16:30:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Deux organistes virtuoses, lauréats des plus grands concours internationaux et du conservatoire de Paris.

Samuel Liegeon, titulaire de l’orgue de St Pierre de Chaillot à Paris et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire de l’orgue de St-Eustache à Paris, tous deux anciens élèves de Philippe Lefebvre qui font aujourd’hui une carrière internationale.

Des oeuvres magistrales au programme avec un concerto de Jean-Sébastien Bach et les célèbres Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Improvisateurs réputés, les deux virtuoses termineront le concert par une improvisation à quatre mains, un art dans lequel ils sont passés maîtres.

Le concert sera retransmis sur un écran géant permettant au public de voir les organistes.

Libre participation aux frais.

Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 32 83 philippe.lefebvre.organiste@wanadoo.fr

English :

Two virtuoso organists, winners of major international competitions and the Paris Conservatoire.

Samuel Liegeon, titular organist at St Pierre de Chaillot in Paris, and Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titular organist at St Eustache in Paris, both former students of Philippe Lefebvre and now enjoying international careers.

The program features masterworks, including a concerto by Johann Sebastian Bach and Mussorgsky?s famous Pictures at an Exhibition. Renowned improvisers, the two virtuosos will end the concert with a four-hand improvisation, an art in which they are masters.

The concert will be broadcast on a giant screen, allowing the audience to see the organists.

Free participation.

German :

Zwei virtuose Organisten, Preisträger der größten internationalen Wettbewerbe und des Pariser Konservatoriums.

Samuel Liegeon, Inhaber der Orgel von St Pierre de Chaillot in Paris, und Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Inhaber der Orgel von St-Eustache in Paris, beide ehemalige Schüler von Philippe Lefebvre, die heute eine internationale Karriere machen.

Auf dem Programm stehen meisterhafte Werke wie ein Konzert von Johann Sebastian Bach und die berühmten Bilder einer Ausstellung von Mussorgski. Die beiden Virtuosen sind als Improvisatoren bekannt und werden das Konzert mit einer vierhändigen Improvisation abschließen, eine Kunst, in der sie Meister sind.

Das Konzert wird auf einem Großbildschirm übertragen, sodass das Publikum die Organisten sehen kann.

Kostenlose Teilnahme.

Italiano :

Due organisti virtuosi, vincitori dei più importanti concorsi internazionali e del Conservatorio di Parigi.

Samuel Liegeon, organista titolare di St Pierre de Chaillot a Parigi, e Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organista titolare di St Eustache a Parigi, entrambi ex allievi di Philippe Lefebvre e ora in carriera internazionale.

Il programma comprende capolavori come un concerto di Johann Sebastian Bach e i famosi Quadri di un’esposizione di Mussorgsky. Rinomati improvvisatori, i due virtuosi concluderanno il concerto con un’improvvisazione a quattro mani, arte in cui sono maestri.

Il concerto sarà trasmesso su uno schermo gigante in modo che il pubblico possa osservare gli organisti.

Ingresso libero.

Espanol :

Dos organistas virtuosos, ganadores de los mayores concursos internacionales y del Conservatorio de París.

Samuel Liegeon, organista titular de St Pierre de Chaillot en París, y Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organista titular de St Eustache en París, ambos antiguos alumnos de Philippe Lefebvre y actualmente con carreras internacionales.

El programa incluye obras maestras como un concierto de Johann Sebastian Bach y los famosos Cuadros de una exposición de Mussorgsky. Reconocidos improvisadores, los dos virtuosos cerrarán el concierto con una improvisación a cuatro manos, arte en el que son maestros.

El concierto se retransmitirá en pantalla gigante para que el público pueda ver a los organistas.

La entrada es gratuita.

