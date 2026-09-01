Concert « Duo du banc » Vérac
samedi 19 septembre 2026 · Vérac
Informations pratiques
Vérac
Concert « Duo du banc »
Eglise de Vérac Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un interprète Véracais Mr Patrick, PASQUON et son binôme complice Lucie LAMANNA tous deux guitaristes et chanteur vous
évoquerons des succès contemporains et +, .
Musique POP FOLK, reprenant des chansons bien connues en français et en Anglais, choisies dans le répertoire de Cabrel, Goldman, Bashung , Joan Bez Sting , sans oublier Brassens.
Un très grand choix pour votre plaisir LE CONCERT EST GRATUIT, PARTICIPATION LIBRE .
Eglise de Vérac Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 80 99 michel.schumacher33@gmail.com
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English : Concert « Duo du banc »
L’événement Concert « Duo du banc » Vérac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT du Fronsadais
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