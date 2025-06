Concert Duo Du Bas Les Géantes Ti Flap Pouldergat 6 juillet 2025 17:00

Finistère

Concert Duo Du Bas Les Géantes Ti Flap 1 rue ar steir Pouldergat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:15:00

Date(s) :

2025-07-06

Les géantes sont les héroïnes des chansons qu’Elsa Corre et Hélène Jacquelot ont écrites et composées. Leurs rencontres constituent ainsi le fil rouge du nouveau répertoire de Duo du Bas tel un road-movie extravagant. Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix et des objets du quotidien qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la poésie, elles vous proposent un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires. .

Ti Flap 1 rue ar steir

Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 2 21 81 15 77

L’événement Concert Duo Du Bas Les Géantes Pouldergat a été mis à jour le 2025-06-20 par OT PAYS DE DOUARNENEZ