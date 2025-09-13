CONCERT DUO EN PASSANT Naussac Naussac-Fontanes
CONCERT DUO EN PASSANT Naussac Naussac-Fontanes samedi 13 septembre 2025.
CONCERT DUO EN PASSANT
Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Concert du Duo « EN PASSANT », Fabien et Aurélien vous font redécouvrir l’univers musical de Jean-Jacques Goldman à travers les reprises acoustiques de ses plus grands succès.
Restauration Tapas durant la soirée.
Réservation conseillée.
Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68
English :
Concert by Duo « EN PASSANT », Fabien and Aurélien take you back to the musical world of Jean-Jacques Goldman with acoustic covers of his greatest hits.
Tapas during the evening.
Reservations recommended.
German :
Konzert des Duos « EN PASSANT », Fabien und Aurélien lassen Sie die musikalische Welt von Jean-Jacques Goldman durch akustische Coverversionen seiner größten Erfolge wiederentdecken.
Tapas-Verpflegung während des Abends.
Reservierung empfohlen.
Italiano :
Concerto del Duo « EN PASSANT », Fabien e Aurélien vi riportano nel mondo musicale di Jean-Jacques Goldman con cover acustiche dei suoi più grandi successi.
Tapas durante la serata.
Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Concierto del dúo « EN PASSANT », Fabien y Aurélien le transportan al universo musical de Jean-Jacques Goldman con versiones acústicas de sus grandes éxitos.
Tapas durante la velada.
Se recomienda reservar.
