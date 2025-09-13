CONCERT DUO EN PASSANT Naussac Naussac-Fontanes

CONCERT DUO EN PASSANT Naussac Naussac-Fontanes samedi 13 septembre 2025.

CONCERT DUO EN PASSANT

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Concert du Duo « EN PASSANT », Fabien et Aurélien vous font redécouvrir l’univers musical de Jean-Jacques Goldman à travers les reprises acoustiques de ses plus grands succès.

Restauration Tapas durant la soirée.

Réservation conseillée.

Concert du Duo « EN PASSANT », Fabien et Aurélien vous font redécouvrir l’univers musical de Jean-Jacques Goldman à travers les reprises acoustiques de ses plus grands succès.

Restauration Tapas durant la soirée.

Réservation conseillée. .

Naussac 1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68

English :

Concert by Duo « EN PASSANT », Fabien and Aurélien take you back to the musical world of Jean-Jacques Goldman with acoustic covers of his greatest hits.

Tapas during the evening.

Reservations recommended.

German :

Konzert des Duos « EN PASSANT », Fabien und Aurélien lassen Sie die musikalische Welt von Jean-Jacques Goldman durch akustische Coverversionen seiner größten Erfolge wiederentdecken.

Tapas-Verpflegung während des Abends.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Concerto del Duo « EN PASSANT », Fabien e Aurélien vi riportano nel mondo musicale di Jean-Jacques Goldman con cover acustiche dei suoi più grandi successi.

Tapas durante la serata.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Concierto del dúo « EN PASSANT », Fabien y Aurélien le transportan al universo musical de Jean-Jacques Goldman con versiones acústicas de sus grandes éxitos.

Tapas durante la velada.

Se recomienda reservar.

L’événement CONCERT DUO EN PASSANT Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2025-08-19 par 48-OT Langogne