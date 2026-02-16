Concert Duo Entre Notes L’Art en partage Vertheuil
Concert Duo Entre Notes
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Venez voyager à travers le jazz, la bossa voire plus ! Si affinités
Duo guitare et flûte avec Dan et Marion.
Un moment chaleureux à partager. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
