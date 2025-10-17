Concert Duo Fantasia Médiathèque Saint-Éloi
Concert Duo Fantasia Médiathèque Saint-Éloi vendredi 17 octobre 2025.
Concert Duo Fantasia
Médiathèque 2 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 22:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Concert DUO FANTASIA à la Médiathèque de Saint-Éloi Nièvre le vendredi 17 octobre à 20h.
Un duo piano & flûte complice, qui vous fera voyager entre classique, variété et créations originales.
Sur réservation au 03.86.37.12.58 (places limitées) .
Médiathèque 2 Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58
English : Concert Duo Fantasia
German : Concert Duo Fantasia
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Duo Fantasia Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Nevers