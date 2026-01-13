Concert Duo Federico Casagrande Francesco Bearzatti Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Concert Duo Federico Casagrande Francesco Bearzatti

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-03-02 20:30:00

fin : 2026-03-02 23:00:00

2026-03-02

Duo Federico Casagrande Francesco Bearzatti

Il y a un troublant parallèle entre les parcours de Francesco Bearzatti et Federico Casagrande naissance et jeunesse dans la région de Venise, séjour formateur aux États-Unis, puis installation à Paris où ils s’imposent comme des musiciens de premier plan. Mais l’intimité que révèle leur duo est faite de bien plus que de contingences biographiques un sens du lyrisme typiquement italien, bien sûr, mais surtout une capacité à réduire la musique à son message essentiel, loin de toute frime ou querelle d’égo. Paru en 2018, leur premier opus Lost Songs était déjà plein de promesses ; sept ans plus tard, leur nouvel album distille déjà les riches arômes de ces vins qui n’en finissent pas de bien vieillir…

Federico Casagrande guitare

Francesco Bearzatti clarinette, saxophone. .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

English : Concert Duo Federico Casagrande Francesco Bearzatti

