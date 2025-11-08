Concert Duo Gallica La Lune Rousse Saint-Voir

Concert Duo Gallica La Lune Rousse Saint-Voir samedi 8 novembre 2025.

Concert Duo Gallica

La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adhésion pour la saison 2€

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Deux colosses du Morvan qui travaillent leur musique à façon. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.

La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74

English :

Two colossuses from the Morvan who work their music to order. Their repertoire, to dance to and listen to, is essentially drawn from the collections of old musicians from the Morvan mountains.

German :

Zwei Kolosse aus dem Morvan, die ihre Musik auf eigene Faust verarbeiten. Ihr Repertoire zum Tanzen und Zuhören stammt hauptsächlich aus Sammlungen, die von alten Musikern aus den Bergen des Morvan stammen.

Italiano :

Due colossi del Morvan che fanno musica propria. Il loro repertorio, da ballare e da ascoltare, è tratto principalmente dalle raccolte dei vecchi musicisti delle montagne del Morvan.

Espanol :

Dos colosos del Morvan que hacen su propia música. Su repertorio, para bailar y escuchar, procede principalmente de colecciones realizadas por los viejos músicos de las montañas de Morvan.

L’événement Concert Duo Gallica Saint-Voir a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire