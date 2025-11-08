Concert Duo Gallicia La lune Rousse Saint-Voir
Concert Duo Gallicia La lune Rousse Saint-Voir samedi 8 novembre 2025.
Concert Duo Gallicia
La lune Rousse 10 Rte de Jaligny Saint-Voir Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Deux colosses du Morvan qui travaillent leur musique à façons. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.
.
La lune Rousse 10 Rte de Jaligny Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 85 69 association-traverse@orange.fr
English :
Two Morvan colossi who work their music to perfection. Their repertoire, to dance to and listen to, is drawn mainly from collections made by old-time musicians from the Morvan mountains.
German :
Zwei Kolosse aus dem Morvan, die an ihrer Musik arbeiten. Ihr Repertoire zum Tanzen und Zuhören stammt hauptsächlich aus den Sammlungen der alten Musiker aus den Bergen des Morvan.
Italiano :
Due colossi del Morvan che lavorano la loro musica alla perfezione. Il loro repertorio, da ballare e da ascoltare, è tratto principalmente dalle raccolte degli antichi musicisti delle montagne del Morvan.
Espanol :
Dos colosos del Morvan que trabajan su música a la perfección. Su repertorio, para bailar y escuchar, procede principalmente de colecciones realizadas por los viejos músicos de las montañas de Morvan.
L’événement Concert Duo Gallicia Saint-Voir a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire