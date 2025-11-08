Concert Duo Gallicia La lune Rousse Saint-Voir

La lune Rousse 10 Rte de Jaligny Saint-Voir Allier

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Deux colosses du Morvan qui travaillent leur musique à façons. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.

La lune Rousse 10 Rte de Jaligny Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 85 69 association-traverse@orange.fr

English :

Two Morvan colossi who work their music to perfection. Their repertoire, to dance to and listen to, is drawn mainly from collections made by old-time musicians from the Morvan mountains.

German :

Zwei Kolosse aus dem Morvan, die an ihrer Musik arbeiten. Ihr Repertoire zum Tanzen und Zuhören stammt hauptsächlich aus den Sammlungen der alten Musiker aus den Bergen des Morvan.

Italiano :

Due colossi del Morvan che lavorano la loro musica alla perfezione. Il loro repertorio, da ballare e da ascoltare, è tratto principalmente dalle raccolte degli antichi musicisti delle montagne del Morvan.

Espanol :

Dos colosos del Morvan que trabajan su música a la perfección. Su repertorio, para bailar y escuchar, procede principalmente de colecciones realizadas por los viejos músicos de las montañas de Morvan.

