Concert Duo Gerardo Jerez Le Cam & Marian Iacob Macuica + Duo Simon Mary & E’Joung-Ju reso_local Redon

Concert Duo Gerardo Jerez Le Cam & Marian Iacob Macuica + Duo Simon Mary & E'Joung-Ju

Duo Gerardo Jerez Le Cam & Marian Iacob Macuica

Arrivés la même année, en 1992, l’un depuis Buenos Aires, l’autre depuis Tulcea, Gerardo Jerez Le Cam et Marian Iacob Macuica se rencontrent à Nantes, ville de croisements et d’aventures musicales.

Issus des cultures du tango et du folklore argentin et des musiques tziganes et folklores d’Europe de l’Est, les deux musiciens partagent une même passion pour la musique savante. De cette rencontre naît une écriture musicale singulière, nourrie de multiples influences, où les traditions se répondent et se transforment.

Duo Simon Mary & E’Joung-Ju

La seconde partie de la soirée réunit la musicienne coréenne E’Joung-Ju, spécialiste du geomungo, instrument millénaire aux cordes de soie pincées à l’aide d’un bâton de bambou, et le contrebassiste Simon Mary.

Leur duo fait dialoguer deux instruments anciens et graves, symbolisant une rencontre sensible entre l’Orient et l’Occident, dans un esprit de partage et de recherche de passerelles entre les cultures du monde. .

