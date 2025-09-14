Concert Duo Gospel à Eglise de St Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac

Concert Duo Gospel à Eglise de St Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac dimanche 14 septembre 2025.

Concert Duo Gospel à Eglise de St Pierre Toirac

Eglise Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-14 18:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Un sacré duo Daniel Alogues et Jean- Marie Tiam, une belle complicité autour de la musique vous feront découvrir ou redécouvrir d’une façon très personnelle et originale les grands standards de la musique Gospel . Vous pourrez apprécier la voix éclatante de Jean-Marie Tiam, musicien franco-camerounais basé dans le Villeneuvois, et la sonorité feutrée de la trompette du Villefranchois Daniel Alogues, spécialiste du jazz.

Le duo propose 1h30 de concert, mené tambour battant autour des racines du jazz et en particulier du negro-spiritual,

du gospel allant de Louis Armstrong à Michael Bolton, le tout mis en perspective avec les explications historiques et musicales des deux musiciens.

Ce concert grand public réjouit à chaque fois son auditoire. .

Eglise Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 03 50 59 89

English :

A hell of a duo: Daniel Alogues and Jean-Marie Tiam, a beautiful complicity around music, will help you discover or rediscover the great standards of Gospel music in a very personal and original way

German :

Ein tolles Duo: Daniel Alogues und Jean- Marie Tiam, eine wunderbare Komplizenschaft rund um die Musik, lassen Sie die großen Standards der Gospelmusik auf eine sehr persönliche und originelle Weise entdecken oder wiederentdecken

Italiano :

Un grande duo: Daniel Alogues e Jean-Marie Tiam, una grande complicità intorno alla musica, vi faranno scoprire o riscoprire i grandi standard della musica Gospel in un modo molto personale e originale

Espanol :

Un gran dúo: Daniel Alogues y Jean-Marie Tiam, una gran complicidad en torno a la música, le harán descubrir o redescubrir los grandes estándares de la música Gospel de una forma muy personal y original

