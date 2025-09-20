Concert « Duo guitare et flûtes » Temple protestant de l’Eglise Unie Saujon Saujon

Concert « Duo guitare et flûtes » Samedi 20 septembre, 10h00 Temple protestant de l’Eglise Unie Saujon Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Marie-Pierre Heller et Marianne Libouban interprèteront des pièces du XVIe au XXe siècle en continu.

Temple protestant de l’Eglise Unie Saujon Rue Félix Vieuille, 17600 Saujon Saujon 17600 Centre ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 86 52 24 72 Temple de Saujon, édifié vers 1841. Lieu de culte et expositions temporaires. Possibilité stationnement dans la rue. Proche à pied : Arrêt Bus 7 Royan Saujon et Gare Sncf.

© EPU de Royan-Océan