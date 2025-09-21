Concert : Duo Harmophane, musiques pour deux violoncelles Mairie déléguée Cherbourg-en-Cotentin

Durée 1h, dans la limite des places disponibles.

Tout comme les salons littéraires ou poétiques, les salons musicaux ont connu un développement important au XIXe siècle, à une époque où l’Etat ne se préoccupait pas beaucoup de soutenir la création artistique. Les femmes y ont joué un rôle de premier plan, favorisant le développement d’une vie sociale et artistique riche et l’éclosion d’une littérature musicale foisonnante où le piano et le chant dominaient. Le violoncelle y trouvait aussi sa place grâce à l’étendue de son registre et la variété de sa palette expressive. L’écriture en duo permet à chacun de prendre la parole avec éloquence, murmurer d’intimes confidences, soutenir une conversation plaisante et animée ou se faire mystérieux, pour laisser l’émotion jaillir jusqu’à l’instant ultime où les échos de la musique s’évanouissent.

Quel cadre plus indiqué que les Salons de l’hôtel de ville, lieu patrimonial plein de charme, pour accueillir le dialogue de deux violoncelles ? Le Duo Harmophane feuillettera des pages musicales faisant la part belle aux « classiques » Barrière et Offenbach, et fera des emprunts au jazz, à la musique de film ou à la chanson. Avec Aurore Doué et Christophe Riegler (violoncelles)

Mairie déléguée 2 place de la République, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie http://www.cherbourg.fr

