Concert « Duo harpe et violoncelle » de l’orchestre national de Montpellier Occitanie
A 16h en l’église 14 .
Tauriac-de-Camarès 12360 Aveyron Occitanie rmtc@sfr.fr
English :
Harp and cello duo » concert by the Orchestre national de Montpellier Occitanie
German :
Konzert « Duo Harfe und Cello » des Nationalorchesters von Montpellier Okzitanien
Italiano :
Concerto « duo arpa e violoncello » dell’Orchestre National de Montpellier Occitanie
Espanol :
Concierto « Dúo de arpa y violonchelo » de la Orquesta Nacional de Montpellier Occitanie
