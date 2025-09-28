Concert « Duo harpe et violoncelle » Tauriac-de-Camarès

Tauriac-de-Camarès Aveyron

Concert « Duo harpe et violoncelle » de l’orchestre national de Montpellier Occitanie

A 16h en l’église 14 .

Tauriac-de-Camarès 12360 Aveyron Occitanie rmtc@sfr.fr

English :

Harp and cello duo » concert by the Orchestre national de Montpellier Occitanie

German :

Konzert « Duo Harfe und Cello » des Nationalorchesters von Montpellier Okzitanien

Italiano :

Concerto « duo arpa e violoncello » dell’Orchestre National de Montpellier Occitanie

Espanol :

Concierto « Dúo de arpa y violonchelo » de la Orquesta Nacional de Montpellier Occitanie

