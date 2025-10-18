CONCERT DUO HARRY VÉDERCHO CAFE SANDARAN Marignac
CONCERT DUO HARRY VÉDERCHO
CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Musique irlandaise Musique du monde.
Concert de musique iralndaire. .
CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 51 06
English :
Irish music World music.
German :
Irische Musik Weltmusik.
Italiano :
Musica irlandese Musica mondiale.
Espanol :
Música irlandesa Músicas del mundo.
