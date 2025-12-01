Concert duo Heaven Pont-l’Abbé

Concert duo Heaven

Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-12-22 17:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

2025-12-22

Le duo Heaven composé de Patrice (Fouesnant) et Diane (Pont-l’Abbé) joue des reprises pop, rock, folk .

Organisé par la Mairie, L’union des commerçants et le comité d’animation .

Place Gambetta Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

