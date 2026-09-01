Concert Duo Kalisté- Journée Européenne du Patrimoine Caves du domaine Berson – 18/20 rue de Beauvais Meulan-en-Yvelines

dimanche 20 septembre 2026 · Caves du domaine Berson - 18/20 rue de Beauvais · Meulan-en-Yvelines

Informations pratiques

Meulan-en-Yvelines

Concert Duo Kalisté- Journée Européenne du Patrimoine

Caves du domaine Berson – 18/20 rue de Beauvais Caves du Domaine Berson Meulan-en-Yvelines Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Voyage musical au coeur des émotions

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Caves du domaine Berson – 18/20 rue de Beauvais Caves du Domaine Berson Meulan-en-Yvelines 78250 Yvelines Île-de-France +33 1 30 90 71 11 culture@ville-meulan.fr

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English :

A Musical Journey to the Heart of %E9motions

L’événement Concert Duo Kalisté- Journée Européenne du Patrimoine Meulan-en-Yvelines a été mis à jour le 2026-09-04 par Conseil Départemental des Yvelines