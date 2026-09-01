Concert Duo Kalisté- Journée Européenne du Patrimoine Caves du domaine Berson – 18/20 rue de Beauvais Meulan-en-Yvelines
dimanche 20 septembre 2026 · Caves du domaine Berson - 18/20 rue de Beauvais · Meulan-en-Yvelines
Informations pratiques
Meulan-en-Yvelines
Concert Duo Kalisté- Journée Européenne du Patrimoine
Caves du domaine Berson – 18/20 rue de Beauvais Caves du Domaine Berson Meulan-en-Yvelines Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Voyage musical au coeur des émotions
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Caves du domaine Berson – 18/20 rue de Beauvais Caves du Domaine Berson Meulan-en-Yvelines 78250 Yvelines Île-de-France +33 1 30 90 71 11 culture@ville-meulan.fr
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English :
A Musical Journey to the Heart of %E9motions
L’événement Concert Duo Kalisté- Journée Européenne du Patrimoine Meulan-en-Yvelines a été mis à jour le 2026-09-04 par Conseil Départemental des Yvelines
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