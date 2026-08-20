Concert Duo Kazykin : Chants russes et Musiques de l’Est Salle Coligny Nantes
vendredi 13 novembre 2026 · Salle Coligny · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 18:00 –
Gratuit : non Plein tarif : 15€, tarif réduit : 5€ Plein tarf : 15 €Tarif réduit pour enfant de moins de 16 ans : 5€ Tout public
Nantes Renaissance vous invite à un voyage musical au cœur de l’Europe de l’Est avec le Duo Kazykin, le vendredi 13 novembre à 18h, à la Salle Coligny.Avec Slava Kazykin (chant, clarinette, saxophone) et Ludmila Zaitseva (piano), ce concert sera une invitation à découvrir des mélodies populaires où se mêlent joie, nostalgie et virtuosité.Nés et ayant grandi à Kiev, dans les quartiers historiques de Podol et Loukianovka, Slava Kazykin et Ludmila Zaitseva ont été bercés par une ville où Russes, Ukrainiens, Roumains, Hongrois, Juifs et Tziganes vivaient côte à côte. Dans cet univers multiculturel, la musique était un langage commun, capable de dépasser les frontières et de réunir les peuples.Le Duo Kazykin fait revivre cet héritage avec une interprétation à la fois énergique, subtile et profondément humaine. Les artistes nous entraînent dans un périple musical entre romances et danses russes, horas roumaines, czardas hongroises, gopaks ukrainiens et mélodies klezmer, en respectant l’âme et la richesse de chaque tradition.Formés au prestigieux Conservatoire Supérieur Tchaïkovski de Kiev, les deux musiciens possèdent une solide expérience de la scène internationale. Slava Kazykin est lauréat de plusieurs concours d’interprétation d’instruments à vent, tandis que Ludmila Zaitseva a été distinguée pour ses qualités d’accompagnatrice lors d’un concours international de piano.Billetterie via Helloasso ou sur place.
Salle Coligny Nantes 44000
0240482387 https://www.helloasso.com/associations/nantes-renaissance/evenements/chants-russes-et-musiques-de-l-est
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