Concert Duo Lapouge Le Chat Pline Thiviers

samedi 26 juillet 2025 20:30:00

Concert Duo Lapouge

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Début : 2025-07-26 20:30:00

2025-07-26

Jazz-fusion et improvisations, présentation de leur dernier album.

La musique que propose le Jean Lapouge Duo se range plutôt dans la catégorie jazz-fusion et fait la part belle à l’improvisation… Le répertoire se compose essentiellement de morceaux inédits tirés de leur tout nouveau CD, mais aussi de morceaux anciens piochés dans la longue carrière de compositeur du guitariste. La mélodie est toujours privilégiée, mais souvent des harmonies non conventionnelles peuvent surgir. .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07 lechatpline.cafe@yahoo.com

English : Concert Duo Lapouge

Jazz-fusion and improvisations, presentation of their latest album.

German : Concert Duo Lapouge

Jazz-Fusion und Improvisationen, Vorstellung ihres letzten Albums.

Italiano :

Jazz-fusion e improvvisazioni, presentazione del loro ultimo album.

Espanol : Concert Duo Lapouge

Jazz-fusión e improvisaciones, presentación de su último álbum.

