Concert Duo Le Bars / Negrao Paimpol
vendredi 23 octobre 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Concert Duo Le Bars / Negrao
2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23 19:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Entre terre et mer , est le nom de leur spectacle de compositions originales d’influences celtique d’une durée d’environ 1h.
Balade musicale entre la pluie, le vent, les embruns et le calme d’après la tempête… .
2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09
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English :
L’événement Concert Duo Le Bars / Negrao Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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