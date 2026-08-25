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AGENDA · Paimpol

Concert Duo Le Bars / Negrao Paimpol

vendredi 23 octobre 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
2 Rue Henry Dunant
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Concert Duo Le Bars / Negrao

2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23 19:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Entre terre et mer , est le nom de leur spectacle de compositions originales d’influences celtique d’une durée d’environ 1h.
Balade musicale entre la pluie, le vent, les embruns et le calme d’après la tempête…   .

2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09 

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English :

L’événement Concert Duo Le Bars / Negrao Paimpol a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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