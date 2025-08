Concert Duo le Moya L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Concert Duo le Moya L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans samedi 16 août 2025.

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Début : 2025-08-16 19:30:00

fin : 2025-08-16 21:00:00

2025-08-16

Une balade dans un jazz re^veur et doux. La voix de Charlotte qui flotte sur les notes de guitare de Se´bastien, les deux se me´langeant dans des nuances pastels.

Une e´nergie qui se libe`re, deux voix qui s’harmonisent en venant puiser dans un re´pertoire soul, groove et rock, le duo s’amusant a` reprendre des tubes entraînants et dansants. Moya vous propose un live polymorphe pour une soire´e exalte´e à l’ambiance intimiste. Au chapeau. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

