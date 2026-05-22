Concert Duo Licotissa La MéMo Monein

Monein

Concert Duo Licotissa

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la programmation de Musiques en mai-diathèques.

Mathilde Duffau (flabuta, tambourin, chant, boha/caramèra) et Anne-Lise Herbel (accordéon diatonique, clarinette,

flabuta) composent ce duo ancré en terre gasconne, dont le péché mignon est la musique à danser. .

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25

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English : Concert Duo Licotissa

L’événement Concert Duo Licotissa Monein a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Béarn