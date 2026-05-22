Concert Duo Licotissa La MéMo Monein
Concert Duo Licotissa La MéMo Monein samedi 23 mai 2026.
Monein
Concert Duo Licotissa
La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la programmation de Musiques en mai-diathèques.
Mathilde Duffau (flabuta, tambourin, chant, boha/caramèra) et Anne-Lise Herbel (accordéon diatonique, clarinette,
flabuta) composent ce duo ancré en terre gasconne, dont le péché mignon est la musique à danser. .
La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25
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English : Concert Duo Licotissa
L’événement Concert Duo Licotissa Monein a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Béarn
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