CONCERT DUO LILY CHANT/GUITARE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox

CONCERT DUO LILY CHANT/GUITARE

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le café associatif de Cox vous donne rendez-vous pour une soirée musicale chaleureuse et pleine d’énergie avec le Duo Lily, un duo père/fille qui revisite avec talent les sonorités latino jazz.

Un moment intimiste où la voix et la guitare s’accordent pour offrir un voyage musical vibrant, aux couleurs latines et aux rythmes ensoleillés. Pour compléter la soirée, une petite restauration sera proposée sur place avec de délicieux tacos. Réservation recommandée pour profiter pleinement de la soirée. Une parenthèse musicale conviviale et chaleureuse à ne pas manquer ! 0 .

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie monepiallantvers@gmail.com

English :

Cox?s café associatif invites you to a warm and energetic musical evening with Duo Lily, a father/daughter duo who revisit Latin jazz sounds with talent.

L’événement CONCERT DUO LILY CHANT/GUITARE Cox a été mis à jour le 2025-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE