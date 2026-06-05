Concert Duo Lorfevre Ferme Courbet Flagey
Concert Duo Lorfevre Ferme Courbet Flagey samedi 26 septembre 2026.
Flagey
Concert Duo Lorfevre
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Avec Agathe Llorca et David Lefebvre
Alice Rahon est une personnalité locale, née en 1904 à Chenecey-Buillon. Poète et peintre surréaliste, elle s’est prise de passion pour le
Mexique où elle s’est installée en 1940, et y a vécu jusqu’à sa disparition en 1987.
Inspiré par ses textes, le duo Lorfevre, composé d’Agathe Llorca et de David Lefebvre, était venu en 2023 pour une présentation de lecture musicale. Ils reviennent à la Ferme Courbet à Flagey trois ans plus tard pour un moment suspendu ils mettront en lumière les textes d’Alice et présenteront leurs propres chansons. .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr
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English : Concert Duo Lorfevre
L’événement Concert Duo Lorfevre Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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