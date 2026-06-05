Concert Duo Lorfevre Ferme Courbet Flagey

Flagey

Concert Duo Lorfevre

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Avec Agathe Llorca et David Lefebvre

Alice Rahon est une personnalité locale, née en 1904 à Chenecey-Buillon. Poète et peintre surréaliste, elle s’est prise de passion pour le

Mexique où elle s’est installée en 1940, et y a vécu jusqu’à sa disparition en 1987.

Inspiré par ses textes, le duo Lorfevre, composé d’Agathe Llorca et de David Lefebvre, était venu en 2023 pour une présentation de lecture musicale. Ils reviennent à la Ferme Courbet à Flagey trois ans plus tard pour un moment suspendu ils mettront en lumière les textes d’Alice et présenteront leurs propres chansons. .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

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English : Concert Duo Lorfevre

L’événement Concert Duo Lorfevre Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)