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Concert Duo Lorfevre Ferme Courbet Flagey

Concert Duo Lorfevre Ferme Courbet Flagey samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Ferme Courbet

Adresse : 28 Grande Rue

Ville : 25330 Flagey

Département : Doubs

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Flagey

Concert Duo Lorfevre

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Avec Agathe Llorca et David Lefebvre
Alice Rahon est une personnalité locale, née en 1904 à Chenecey-Buillon. Poète et peintre surréaliste, elle s’est prise de passion pour le
Mexique où elle s’est installée en 1940, et y a vécu jusqu’à sa disparition en 1987.

Inspiré par ses textes, le duo Lorfevre, composé d’Agathe Llorca et de David Lefebvre, était venu en 2023 pour une présentation de lecture musicale. Ils reviennent à la Ferme Courbet à Flagey trois ans plus tard pour un moment suspendu ils mettront en lumière les textes d’Alice et présenteront leurs propres chansons.   .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fermecourbet@doubs.fr

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English : Concert Duo Lorfevre

L’événement Concert Duo Lorfevre Flagey a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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