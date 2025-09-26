Concert Duo Marie Armande Salle de l’Eau Vive Châteauneuf-sur-Isère
Concert Duo Marie Armande Salle de l’Eau Vive Châteauneuf-sur-Isère vendredi 26 septembre 2025.
Concert Duo Marie Armande
Salle de l’Eau Vive 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Le duo musical Marie Armande vous propose un répertoire de musique insulaire pour une soirée pleine d’ambiance.
Salle de l’Eau Vive 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
The Marie Armande musical duet offers a repertoire of island music for an evening full of atmosphere.
German :
Das Musikduo Marie Armande bietet Ihnen ein Repertoire an Inselmusik für einen stimmungsvollen Abend.
Italiano :
Il duo musicale Marie Armande propone un repertorio di musica isolana per una serata ricca di atmosfera.
Espanol :
El dúo musical Marie Armande ofrece un repertorio de música isleña para una velada llena de ambiente.
