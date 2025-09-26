Concert Duo Marie Armande Salle de l’Eau Vive Châteauneuf-sur-Isère

Concert Duo Marie Armande Salle de l’Eau Vive Châteauneuf-sur-Isère vendredi 26 septembre 2025.

Concert Duo Marie Armande

Salle de l’Eau Vive 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Le duo musical Marie Armande vous propose un répertoire de musique insulaire pour une soirée pleine d’ambiance.

Salle de l’Eau Vive 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

The Marie Armande musical duet offers a repertoire of island music for an evening full of atmosphere.

German :

Das Musikduo Marie Armande bietet Ihnen ein Repertoire an Inselmusik für einen stimmungsvollen Abend.

Italiano :

Il duo musicale Marie Armande propone un repertorio di musica isolana per una serata ricca di atmosfera.

Espanol :

El dúo musical Marie Armande ofrece un repertorio de música isleña para una velada llena de ambiente.

