Concert « Duo Melting Pop » Estivales de Haute-Saintonge – Salle des fêtes Saint-Martial-de-Vitaterne, 28 juin 2025 20:00, Saint-Martial-de-Vitaterne.

Charente-Maritime

Concert « Duo Melting Pop » Estivales de Haute-Saintonge Salle des fêtes 1 rue Pépin II Saint-Martial-de-Vitaterne Charente-Maritime

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Dans le cadre des « Estivales de Haute-Saintonge 2025″concert gratuit par le groupe « Duo Melting Pop » à la salle des fêtes à 20h.



Tout public.

Salle des fêtes 1 rue Pépin II

Saint-Martial-de-Vitaterne 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 04 18 chrisa.brossard@wanadoo.fr

English :

As part of the « Estivales de Haute-Saintonge 2025 » festival, free concert by the group « Duo Melting Pop » at the village hall at 8pm.



All audiences.

German :

Im Rahmen der « Estivales de Haute-Saintonge 2025 » findet um 20 Uhr ein kostenloses Konzert der Gruppe « Duo Melting Pop » im Festsaal statt.



Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Estivales de Haute-Saintonge 2025 », concerto gratuito del gruppo « Duo Melting Pop » nella sala del villaggio alle 20.00.



Aperto a tutti.

Espanol :

En el marco del festival « Estivales de Haute-Saintonge 2025 », concierto gratuito del grupo « Duo Melting Pop » en la sala del pueblo a las 20:00 h.



Abierto a todos.

L’événement Concert « Duo Melting Pop » Estivales de Haute-Saintonge Saint-Martial-de-Vitaterne a été mis à jour le 2025-05-09 par CDC de Haute Saintonge