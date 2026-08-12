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Concert : Duo Menguy-Bérenguer Le Grand Huit Rennes

dimanche 30 août 2026 · Le Grand Huit · Rennes

Concert : Duo Menguy-Bérenguer Le Grand Huit Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Le Grand Huit
Adresse
20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Concert : Duo Menguy-Bérenguer Le Grand Huit Rennes Dimanche 30 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Musiques traditionnelles irlandaises et bretonnes] Originaires de Bretagne, Erwan Menguy (flûte traversière, low whistles) & Erwan Bérenguer (guitare) sont des musiciens reconnus sur la scène tr…

[Musiques traditionnelles irlandaises et bretonnes] Originaires de Bretagne, **Erwan Menguy** (flûte traversière, low whistles) & **Erwan Bérenguer** (guitare) sont des musiciens reconnus sur la scène traditionnelle, dont la musique voyage entre les **traditions populaires irlandaises et bretonnes** et les compositions d’Erwan Menguy.

Leur duo, qui s’enrichit sans cesse de rencontres de grands musiciens d’Irlande, de Bretagne, d’Europe du nord, d’Asturies, propose – sur scène comme au disque – **un voyage intérieur riche et inspiré, un dialogue constant entre une flûte virtuose et une guitare inventive.**

[Duo Menguy-Bérenguer](https://www.klam-records.net/duo-menguy-berenguer)
[Instagram](https://www.instagram.com/duo_menguy_berenguer/) et [Facebook](https://www.facebook.com/duo.menguyberenguer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-30T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T18:00:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/  yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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