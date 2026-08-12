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Concert : Duo Menguy-Bérenguer Le Grand Huit Rennes Dimanche 30 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Musiques traditionnelles irlandaises et bretonnes] Originaires de Bretagne, Erwan Menguy (flûte traversière, low whistles) & Erwan Bérenguer (guitare) sont des musiciens reconnus sur la scène tr…

[Musiques traditionnelles irlandaises et bretonnes] Originaires de Bretagne, **Erwan Menguy** (flûte traversière, low whistles) & **Erwan Bérenguer** (guitare) sont des musiciens reconnus sur la scène traditionnelle, dont la musique voyage entre les **traditions populaires irlandaises et bretonnes** et les compositions d’Erwan Menguy.

Leur duo, qui s’enrichit sans cesse de rencontres de grands musiciens d’Irlande, de Bretagne, d’Europe du nord, d’Asturies, propose – sur scène comme au disque – **un voyage intérieur riche et inspiré, un dialogue constant entre une flûte virtuose et une guitare inventive.**

[Duo Menguy-Bérenguer](https://www.klam-records.net/duo-menguy-berenguer)

[Instagram](https://www.instagram.com/duo_menguy_berenguer/) et [Facebook](https://www.facebook.com/duo.menguyberenguer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-30T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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