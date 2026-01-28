Concert Duo musical ARPEGGIA Casino JOA Giffaumont-Champaubert

Concert Duo musical ARPEGGIA

Tout public
À la demande du Casino JOA du Lac du Der, Audrey et Fred, duo piano/voix et couple à la scène comme à la ville, vous invitent à un concert acoustique élégant et chaleureux. Entrée libre.   .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00 

