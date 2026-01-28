Concert Duo musical ARPEGGIA

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tout public

À la demande du Casino JOA du Lac du Der, Audrey et Fred, duo piano/voix et couple à la scène comme à la ville, vous invitent à un concert acoustique élégant et chaleureux. Entrée libre. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Duo musical ARPEGGIA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne