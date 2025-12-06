Concert Duo musical Giorgio

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

JOA EN SCENE est un concept qui a pour vocation d’ouvrir la scène du casino JOA du Lac du Der à une sélection d’artistes du Grand Est auditionnés. Découvrez avec nous des artistes de qualité. A la demande du Casino JOA du Lac du Der, Girogio et Déborah vous proposent un concert acoustique et vous emportent dans leur univers musical. Confortablement installés au Bar des Sports ou au Comptoir JOA, profitez de ce savoureux moment partagé avec nos artistes. Concert accessible à tous. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

English :

L’événement Concert Duo musical Giorgio Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne