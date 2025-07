Concert Duo N’Goni Fusion Cinéma le Pestel, Die

Concert Duo N’Goni Fusion Cinéma le Pestel, Die jeudi 17 juillet 2025.

Concert Duo N’Goni Fusion

Cinéma le Pestel, Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR

prix libre et conscient

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 23:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Le duo n’goni fusion vous propose un voyage à la découverte des grands standards de la musique populaire traditionnelle d’afrique de l’ouest.

Cinéma le Pestel, Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pestelcafe@gmail.com

English :

The n’goni fusion duo takes you on a voyage of discovery through the great standards of traditional West African folk music.

German :

Das Duo n’goni fusion lädt Sie zu einer Entdeckungsreise durch die großen Standards der traditionellen Volksmusik Westafrikas ein.

Italiano :

Il duo n’goni fusion vi accompagna in un viaggio alla scoperta dei grandi standard della musica popolare tradizionale dell’Africa occidentale.

Espanol :

El dúo de fusión n’goni le lleva a un viaje de descubrimiento a través de los grandes estándares de la música folclórica tradicional de África Occidental.

L’événement Concert Duo N’Goni Fusion Die a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois