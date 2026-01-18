Concert Duo Nothing Else à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Concert de Pop, rock, funk, soul avec Duo Nothing Else à l’Espace La Croix Davids le samedi 31 janvier à 19h30 autour d’un verre de vin et tapas !   .

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 50 63  espacelacroixdavids@gmail.com

