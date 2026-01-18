Concert Duo Nothing Else à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg
Concert Duo Nothing Else à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg samedi 31 janvier 2026.
Concert Duo Nothing Else à l’Espace La Croix-Davids à Bourg
Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Concert de Pop, rock, funk, soul avec Duo Nothing Else à l’Espace La Croix Davids le samedi 31 janvier à 19h30 autour d’un verre de vin et tapas ! .
Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 50 63 espacelacroixdavids@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Duo Nothing Else à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-01-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme