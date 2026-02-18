Concert Duo Ordin’air Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Concert Duo Ordin'air Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Concert Duo Ordin’air
Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
Quel plaisir de vous inviter au concert du duo Ordin’air ! Rejoignez-nous pour une fin d’après midi agréable avec Francine et Philippe. Préparez-vous à chanter ensemble et à jouer lors de nos blind tests, et si vous le désirez la piste de danse sera ouverte pour la 2ème partie du spectacle ! N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et vos voix. .
Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 04 97
