Concert Duo Ordin’air Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Concert Duo Ordin'air

Moëlan-sur-Mer

2026-04-12 16:00:00

2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Quel plaisir de vous inviter au concert du duo Ordin’air ! Rejoignez-nous pour une fin d’après midi agréable avec Francine et Philippe. Préparez-vous à chanter ensemble et à jouer lors de nos blind tests, et si vous le désirez la piste de danse sera ouverte pour la 2ème partie du spectacle ! N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et vos voix. .

Centre culturel L'Ellipse Moëlan-sur-Mer +33 2 98 71 04 97

