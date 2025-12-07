Concert Duo Orgue/saxophone Argenton-sur-Creuse
Concert Duo Orgue/saxophone Argenton-sur-Creuse dimanche 7 décembre 2025.
Concert Duo Orgue/saxophone
Eglise Saint-Sauveur Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Concert à l’Église Saint Sauveur Duo Orgue et saxophone par Johannes Mayr et Christian Segmehl.
Eglise Saint-Sauveur Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 05 22 64 amisorgueargenton@gmail.com
English :
Concert at Église Saint Sauveur: Organ and saxophone duo by Johannes Mayr and Christian Segmehl.
German :
Konzert in der Église Saint Sauveur: Duo Orgel und Saxophon von Johannes Mayr und Christian Segmehl.
Italiano :
Concerto all’Église Saint Sauveur: duo di organo e sassofono di Johannes Mayr e Christian Segmehl.
Espanol :
Concierto en la Église Saint Sauveur: dúo de órgano y saxofón de Johannes Mayr y Christian Segmehl.
