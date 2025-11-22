Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Duo OTO Salle polyvalente Vouillé

Concert Duo OTO Salle polyvalente Vouillé samedi 22 novembre 2025.

Salle polyvalente 18 Rue de Braunsbach Vouillé Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

De Jacques Brel à Pink Floyd   .

Salle polyvalente 18 Rue de Braunsbach Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 20 30  mairie@vouille86.fr

