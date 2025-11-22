Concert Duo OTO Salle polyvalente Vouillé
Salle polyvalente 18 Rue de Braunsbach Vouillé Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
De Jacques Brel à Pink Floyd .
Salle polyvalente 18 Rue de Braunsbach Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 20 30 mairie@vouille86.fr
