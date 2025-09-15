Concert Duo Patrice Thomas Damien Groleau Montbéliard

Concert Duo Patrice Thomas Damien Groleau

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Formule intimiste et exigeante, le duo permet une véritable rencontre, une conversation musicale, un dialogue sans filet. Damien Groleau et Patrice Thomas interpréteront leurs compositions personnelles et des thèmes de Bill Evans et Chick Corea, point de départ de cette rencontre.

Piano-contrebasse, guitare-contrebasse, saxophone-piano, vibraphone-piano… les associations sont multiples et apparaissent sans limites.

Les deux musiciens auront à l’esprit de magnifiques modèles : le duo bouleversant Bill Evans Jim Hall tout d’abord et puis le duo Pat Martino Gil Goldstein à l’échange parfait.

Au programme compositions personnelles, Steve Swallow, Jim Hall, Bill Evans…

Avec Patrice Thomas, guitare Damien Groleau, piano acoustique, Fender Rhodes.

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

