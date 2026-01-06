Concert Duo piano et flute Romantisme en dialogue Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Concert Duo piano et flute Romantisme en dialogue

Dimanche 8 février 2026 à partir de 17h. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Concert piano et flûte traversière autour du romantisme, avec des œuvres de Mendelssohn, Schumann et Saint-Saëns. Un dialogue musical sensible dans le cadre intimiste du musée-bibliothèque Paul-Arbaud, suivi d’un cocktail.

Un programme romantique placé sous le signe du souffle et de l’émotion, autour de Mendelssohn, Schumann, Saint-Saëns et autres compositeurs du XIXᵉ siècle.

Un dialogue sensible entre piano et flûte, porté par des musiciens issus de parcours professionnels variés, unis par une pratique musicale exigeante, pour un moment de musique et de partage.



Concert suivi du traditionnel cocktail. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2a rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A piano and flute concert focusing on Romanticism, with works by Mendelssohn, Schumann and Saint-Saëns. A sensitive musical dialogue in the intimate setting of the Paul-Arbaud museum-library, followed by a cocktail reception.

