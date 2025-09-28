CONCERT DUO PIANO-QANON Ciné Théâtre La Forge Villefort

CONCERT DUO PIANO-QANON

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

L’association des Fugues Cévenoles présente le 28 septembre, au ciné-théâtre de Villefort Duo piano-Qanon pour découvrir une musique inspirée de chants et danses arméniens.

Libre participation au bénéfice des musiciennes

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com

English :

The Fugues Cévenoles association presents Duo piano-Qanon at Villefort’s ciné-théâtre on September 28, to discover music inspired by Armenian songs and dances.

Free participation for the benefit of the musicians

German :

Der Verein Fugues Cévenoles präsentiert am 28. September im Filmtheater von Villefort: Duo piano-Qanon, um eine Musik zu entdecken, die von armenischen Liedern und Tänzen inspiriert ist.

Freie Teilnahme zugunsten der Musikerinnen

Italiano :

Il 28 settembre, l’associazione Fugues Cévenoles presenterà al ciné-théâtre di Villefort un duetto pianoforte-Qanon, con musiche ispirate al canto e alla danza armena.

Partecipazione gratuita a beneficio dei musicisti

Espanol :

El 28 de septiembre, la asociación Fugues Cévenoles presentará en el cine-teatro de Villefort un dúo piano-Qanon, con música inspirada en el canto y la danza armenios.

Participación gratuita en beneficio de los músicos

