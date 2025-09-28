CONCERT DUO PIANO-QANON Ciné Théâtre La Forge Villefort
CONCERT DUO PIANO-QANON Ciné Théâtre La Forge Villefort dimanche 28 septembre 2025.
CONCERT DUO PIANO-QANON
Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 18:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association des Fugues Cévenoles présente le 28 septembre, au ciné-théâtre de Villefort Duo piano-Qanon pour découvrir une musique inspirée de chants et danses arméniens.
Libre participation au bénéfice des musiciennes
L’association des Fugues Cévenoles présente le 28 septembre, au ciné-théâtre de Villefort Duo piano-Qanon pour découvrir une musique inspirée de chants et danses arméniens.
Libre participation au bénéfice des musiciennes .
Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com
English :
The Fugues Cévenoles association presents Duo piano-Qanon at Villefort’s ciné-théâtre on September 28, to discover music inspired by Armenian songs and dances.
Free participation for the benefit of the musicians
German :
Der Verein Fugues Cévenoles präsentiert am 28. September im Filmtheater von Villefort: Duo piano-Qanon, um eine Musik zu entdecken, die von armenischen Liedern und Tänzen inspiriert ist.
Freie Teilnahme zugunsten der Musikerinnen
Italiano :
Il 28 settembre, l’associazione Fugues Cévenoles presenterà al ciné-théâtre di Villefort un duetto pianoforte-Qanon, con musiche ispirate al canto e alla danza armena.
Partecipazione gratuita a beneficio dei musicisti
Espanol :
El 28 de septiembre, la asociación Fugues Cévenoles presentará en el cine-teatro de Villefort un dúo piano-Qanon, con música inspirada en el canto y la danza armenios.
Participación gratuita en beneficio de los músicos
L’événement CONCERT DUO PIANO-QANON Villefort a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Mont Lozere