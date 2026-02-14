Concert DUO Plas Hervouët Band Saint-Gondon

Concert DUO Plas Hervouët Band

Concert du Duo Plas Hervouët Band le samedi 27 juin

Venez profiter d’un moment musical convivial lors du concert du Duo Plas Hervouët Band, le samedi 27 juin à 19h30, sur la place de la Liberté à Saint-Gondon.

Dans une ambiance chaleureuse et estivale, ce duo vous proposera un répertoire mêlant énergie, émotions et sonorités acoustiques, idéal pour partager une soirée en plein air entre amis ou en famille.

Un rendez-vous festif et gratuit à ne pas manquer au cœur du village. .

Place de la Liberté Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

English :

Plas Hervouët Band concert on Saturday June 27

