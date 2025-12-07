Concert duo Poésie et Piano Autoire

Concert duo Poésie et Piano Autoire dimanche 7 décembre 2025.

Concert duo Poésie et Piano

7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Le grand poète et slameur, Marc Alexandre Oho Bambe, dialogue avec la pianiste virtuose Caroline Bentz pour une soirée forte en émotion autour de leurs créations Prières à l’aube et Femmes Vie Liberté

Le grand poète et slameur, Marc Alexandre Oho Bambe, dialogue avec la pianiste virtuose Caroline Bentz pour une soirée forte en émotion autour de leurs créations Prières à l’aube et Femmes Vie Liberté. Un concert poétique puissant

7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47

English :

The great poet and slammer, Marc Alexandre Oho Bambe, dialogues with virtuoso pianist Caroline Bentz for a highly emotional evening featuring their creations Prières à l’aube and Femmes Vie Liberté

German :

Der große Poet und Slammer Marc Alexandre Oho Bambe und die virtuose Pianistin Caroline Bentz gestalten einen emotionalen Abend mit ihren Werken Prières à l’aube und Femmes Vie Liberté

Italiano :

Il grande poeta e slammer Marc Alexandre Oho Bambe e la virtuosa pianista Caroline Bentz uniscono le forze per una serata di musica altamente emotiva basata sulle loro creazioni Prières à l’aube e Femmes Vie Liberté

Espanol :

El gran poeta y slammer Marc Alexandre Oho Bambe y la virtuosa pianista Caroline Bentz unen sus fuerzas en una velada musical de gran emotividad basada en sus creaciones Prières à l’aube y Femmes Vie Liberté

