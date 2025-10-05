Concert duo pour violons autour de 3 compositeurs du 19e siècle Grande Salle du CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

Grande Salle du CIAP Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Pour ressentir l’âme et l’émotion du 19e siècle, rejoignez dans la grande salle lambrissée du logis le récital à deux musiciens autour des deux violons d’origine datés du 19e siècle. Au programme de ce récital de l’ensemble Les Curiosités, les spectateurs pourront profiter des belles mélodies des oeuvres de Charles-Auguste de Bériot, Jean-Delphin Alard et du compositeur polonais Henryk Wieniawski.

Entrée libre .

Grande Salle du CIAP Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

