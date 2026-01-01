Concert Duo Qanon-Piano Arzano
Concert Duo Qanon-Piano Arzano vendredi 23 janvier 2026.
Concert Duo Qanon-Piano
Église Saint-Pierre-aux-Liens Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Au carrefour de l’Orient et de l’Occident
Musiques inspirées des Danses et Chants traditionnels Arméniens.
Marie-Astrid Arnal au piano, et Kariné Arsenyan au Quanon. .
Église Saint-Pierre-aux-Liens Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 74 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Duo Qanon-Piano
L’événement Concert Duo Qanon-Piano Arzano a été mis à jour le 2026-01-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS