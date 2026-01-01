Concert Duo Qanon-Piano Arzano

Concert Duo Qanon-Piano

Église Saint-Pierre-aux-Liens Arzano Finistère

Début : 2026-01-23 18:30:00

Au carrefour de l’Orient et de l’Occident

Musiques inspirées des Danses et Chants traditionnels Arméniens.

Marie-Astrid Arnal au piano, et Kariné Arsenyan au Quanon. .

Église Saint-Pierre-aux-Liens Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 74 67

English : Concert Duo Qanon-Piano

